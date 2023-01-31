العثور على طفل آخر بشقة المتهمة بإلقاء جثة رضيع في الشارع بالمطرية

كشفت التحقيقات، في واقعة إلقاء جثة طفل حديث الولادة في أحد شوارع منطقة المطرية، أنه بتفتيش شقة المتهمة عثرت الأجهزة الأمنية علي طفل آخر مقيم معها، وبمواجهتها به أكدت أنه ابنها ويدعي «يوسف و. ن.».

وأمرت الجهات التحقيق، بالتأكد من الأحوال المدنية، عما إذا كان اسم الطفل مدون في سجلات الأحوال المدنية من عدمه، وما إذا كانت المتهمة بالفعل والدته من عدمه.

واستعجلت تقرير الصفة التشريحية الخاص، بوفاة الطفل حديث الولادة، كما استعجلت تحليل البصمة الوراثية للمتوفى والمتهمة، لبيان إذا كان طفلها، من عدمه.

بلاغ بالعثور على جثة رضيع بالشارع

وصل بلاغ إلى مأمور قسم شرطة المطرية، يفيد بالعثور على جثة رضيع، بأحد شوارع دائرة القسم، وبالانتقال إلى موقع البلاغ، أن الجثة لطفل ذكر حديث الولادة، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

كاميرات المراقبة ترصد الواقعة

ذكرت تحريات المباحث، أن كاميرات المراقبة رصدت سيدة، تلقي الجثة في مكان العثور عليه، وتبين من خلال جمع المعلومات، بأن وراء ارتكاب الواقعة، سيدة تدعي «إيمان ع. س.»، في العقد الثالث من العمر.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، وبتفتيش منزلها عثر على طفل آخر مقيم في منزلها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أصدرت قراراتها المتقدمة.