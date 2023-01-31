درجات الحرارة اليوم.. انخفاض ملحوظ بالمحافظات وأمطار بهذه المناطق

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وأمطار متوسطة الشدة شهدتها عدد من المناطق خلال الساعات القليلة الماضية، جعلت المواطنون يتساءلون عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، لتعلن هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما تكون الأمطار غزيرة على كفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية، ويستمر سقوط الأمطار على مدار يومي الأربعاء والخميس، لتنحصر فرص سقوطها يوم الجمعة المقبلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم، فأوضحت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن تشهد انخفاضا على كافة الأنحاء، ويؤدي نشاط الرياح في عدد من المناطق إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس صباحا، ليكون مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاءت كما يلي.

- القاهرة 18 - 11

- العاصمة الإدارية 18 - 11

- أكتوبر 18 - 11

- بنها 19 - 10

- دمنهور 19 - 10

- وادي النطرون 18 - 10

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 19 - 10

- الزقازيق 19 - 12

- شبين الكوم 19 - 11

- طنطا 19 - 11

- دمياط 19 - 12

درجات الحرارة اليوم بالمحافظات

- بورسعيد 19 - 11

- الإسماعيلية 20 - 10

- السويس 20 - 10

- شلاتين 20 - 15

- العريش 18 - 10

- رفح 18 - 11

- رأس سدر 19 - 09

- نخل 19 - 02

- كاترين 14 - 01

- الطور 24 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 17 - 13

- العلمين الجديدة 17 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 18 - 10

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 21 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22 - 8

- أسوان 22 - 10

- الوادي الجديد 22 - 6

- أبو سمبل 22 -