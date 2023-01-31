7 نصائح للتعامل مع طقس الإسكندرية أثناء نوة الكرم: ابتعدوا عن أعمدة الإنارة

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، أجواء شتوية شديدة مع ذروة نوة الكرم الحالية، إذ انخفضت درجات الحرارة منذ الساعات الأولى، مع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وارتفاع الأمواج التي تسبب اضطراب ملاحي لعمليات الصيد والملاحة، الأمر الذي دفع المحافظة لإصدار 7 تحذيرات عاجلة للمواطنين للتعامل مع الطقس السيء.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الإسكندرية اليوم، فإنه يسود طقس بارد صباحًا، معتدل نهارًا؛ مع وجود أمطار خفيفة بنسبة حدوث من 30 إلى 40% وتصل إلى 60% مساءً.

تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم

ويصاحب طقس الإسكندرية اليوم درجات حرارة منخفضة وهي التالي: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11 مع سرعة رياح من 50 إلى 70 كيلو متر في الساعة.

تبعيات طقس الإسكندرية اليوم

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يكون البحر المتوسط صاخبا ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 3 أمتار إلى 4.5 متر، وتكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وهو الأمر الذي يسبب اضطراب في الملاحة والصيد.

تحذيرات من طقس الإسكندرية اليوم

ونشرت المحافظة تحذيرات ‏للمواطنين لتوخي الحذر ‏مع طقس الإسكندرية اليوم في ذروة نوة الكرم واتباع التعليمات التالية للحفاظ على سلامتهم:

• توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد.

• تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

• عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

• عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

• عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.