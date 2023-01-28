طقس الإسكندرية غدا.. نشاط للرياح شبورة كثيفة قبل أمطار نوة الكرم

يشهد طقس الإسكندرية غدا الأحد جوا معتدلا نسبيا، مع برودة في الصباح الباكر واستمرار انتشار الشبورة المائية في الصباح، وقد تكون كثيفة أحيانا مع جو غائم جزئي، وذلك قبل سقوط أمطار نوة الكرم المتوقع سقوطها بعد غد الاثنين.

تفاصيل طقس الإسكندرية غدا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أن طقس الإسكندرية غدا سيكون معتدلا صباحا باردا ليلا، مع انتشار الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى المحافظات في الصباح الباكر، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وتعود حركة ارتفاع الأمواج مجددا التي تتراوح من 1 متر إلى 1.5 متر وهي درجة متوسطة قد تؤثر على حركة الصيد.

حالة الطقس في الإسكندرية غدا

وتبلغ درجة الحرارة الكبرى في الإسكندرية غدا 21 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة مئوية، كما تشهد المحافظة جوا غائما جزئيا مع نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية والتي تهب على الإسكندرية، حيث تبلغ 40 كيلو متر في الساعة وانتشار الشبورة مع تحذيرات لقائدي السيارات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.