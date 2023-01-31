الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتقلبات جوية بالطقس.. (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بدءا من اليوم نشهد تغيرات بالحالة الجوية والتقلبات بالطقس، أهمها انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على كافة أنحاء الجمهورية، إذ نتأثر بالكتل الهوائية المختلفة معظمها قادم من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، بالإضافة لوجود امتداد لمنخفض جوي بطبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم مع الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة لنشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية.

درجات الحرارة ستكون حول المعدلات

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة «الأولى» أن سرعات الرياح ستكون بين الـ30 إلى 40 كيلو متر/ الساعة، مما يعطي شعورًا بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، موضحة أن الأجواء ستكون مائلة للبرودة خلال مفترات النهار على أغلب الأنحاء في السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد وأجواء دافئة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال فترات النهار.

نشعر بالأجواء شديدة البرودة على أغلب محافظات الجمهورية

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس خلال فترات الليل وساعات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر نشعر بالأجواء شديدة البرودة على أغلب محافظات الجمهورية، نظرا لحدوث انخفاض بدرجات الحرارة خلال فترات الليل وستكون أقل من قيم درجات الحرارة المعلنة، ومع انخفاض درجات الحرارة توجد فرص لسقوط الأمطار وتزيد كمياتها على المناطق الساحلية وستكون أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري مرورا بمطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية.