الأرصاد تحذر: انخفاض ملحوظ للحرارة وسقوط أمطار غزيرة بداية من اليوم

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، قائلا إنه بداية من اليوم ستتحول الحالة الجوية على مدار الـ 10 أيام الماضية من موجة دافئة ومائلة للحرارة على بعض المناطق إلى طقس يشهد تغيرا في الكتل الهوائية الشمالية تمر على البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار الماء.

القياتي: حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

وأضاف «القياتي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن المعتاد في فصل الشتاء هو توالي المنخفضات الجوية في الطبقات العليا للهواء، والتي تؤدي لحالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي تحدد تأثيرها على مصر على حسب تعمقها داخل الأراضي المصرية.

وأشار إلى أن الحالة التي من المتوقع أن تتعرض لها البلاد اليوم سيكون تأثيرها من حيث الأمطار على السواحل الشمالية للجمهورية، وخلال الساعات المقبلة تشهد السواحل الشمالية سقوط أمطار تصل ما بين المتوسطة للغزيرة والرعدية أحيانا ويمكن أن يتساقط معها حبات البرد، خاصة على الإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ ومطروح.

ولفت إلى أن الأمطار ستصل للساحل الشمالي الشرقي مثل بورسعيد ودمياط وشمال سيناء، كما تصل لمدن القناة وبعض المناطق في جنوب الوجه البحري، بينما تصل هذه الحالة للقاهرة الكبرى غدا الأربعاء، حيث تستمر بنفس الكمية على السواحل وتزداد الكمية جنوبا.

انخفاض ملحوظ للحرارة

وأوضح أن درجات الحرارة تشهد انخفاضا في درحات الحرارة بشكل ملحوظ بداية من اليوم، حيث تسجل العظمى على القاهرة 18 درجة بينما سجلت أمس 21 درجة، كما تسجل محافظات جنوب الصعيد 25 درجة اليوم وغدا تصل لـ 20 درجة، بينما سجلت أمس 30 درجة.

وأفاد بأن الرياح تنشط بداية من اليوم أيضا، حتى الآربعاء على أغلب مناطق الجمهورية، ما يعطي مزيد من الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج يوم الأربعاء ليصل إلى 5 أمتار، وقد يؤدي لبعض الاضطرابات في مناطق متفرقة من البحر الأحمر.