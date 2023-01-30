«الأرصاد» لـ إيمان الحصري: تقلبات جوية وانخفاض درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من ارتفاع درجات الحرارة منذ أسبوع وحالة من الدفء تسود محافظات الجمهورية، ولكن الـ48 ساعة المقبلة ستشهد حالة من التقلبات الجوية تبدأ بانخفاض درجات الحرارة لتصل إلى 18 درجة مئوية مع نشاط للرياح على معظم مناطق الجمهورية.

إثارة الرمال والأتربة

وأوضحت «شاكر» في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء DMC مع الإعلامية إيمان الحصري، أن الأيام المقبلة ستشهد إثارة الرمال والأتربة على محافظات شمال وجنوب الصعيد مما يؤدي لتأثر الرؤية على الطرق، وكذلك اضطراب كامل في الملاحة الحرية ليرتفع الموج إلى 3 أمتار و4 أمتار، ما يعني أن يوم الثلاثاء والأربعاء لن تكون حالة الملاحة البحرية مهيأة على السواحل.

أمطار رعدية ومتوسطة

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن المناطق الشمالية الساحلية ستشهد أمطارا رعدية ومتوسطة، وتحديدا الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة، بدءا من اليوم وستستمر لمدة 48 ساعة مع زيادة كميات الأمطار والرعد والبرق وارتفاع في الأمواج، لافتة إلى أن باقي محافظات الوجه البحري ستشهد أمطارا خفيفة، وستمتد الأمطار يوم الأربعاء إلى القاهرة الكبرى ولكن بشكل بسيط.