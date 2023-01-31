«الأرصاد»: رياح وأمطار بالمحافظات الساحلية واضطراب حركة الملاحة البحرية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، معرضة لهطول أمطار قد تمتد للمناطق الداخلية وتتراوح شدتها بين خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، وتمتد خفيفة لبعض المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة، لافتة إلى أن هذه الحالة الجوية من المتوقع أن تستمر حتى الغد مع استمرار فرص سقوط الأمطار من متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية، وقد تمتد الأمطار غدا للقاهرة الكبرى.

انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة «الأولى»، أن اليوم وغدا نشهد حالة من التقلبات الجوية، وانخفاض درجات الحرارة يستمر لنهاية الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل، ناصحة المواطنين بالمحافظات المرشحة لسقوط أمطار بضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء ولافتات الإعلانات والمباني المتهالكة والأشجار.

اضطراب لحركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود نشاط الرياح واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج يتجاوز 4 أمتار خلال فترات الليل، ويستمر غدا الأربعاء على البحر المتوسط، ومن المتوقع توقف أعمال الصيد والملاحة البحرية بالبحر المتوسط حتى استقرار حالة الطقس.