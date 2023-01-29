عضو «أمناء الحوار الوطني»: نستعد لعقد آخر الجلسات التحضرية خلال أيام

كشف الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن آخر مستجدات الحوار الوطني، موضحا أن المجلس يستعد لعقد آخر جلساته التحضرية خلال الأيام المقبلة، للإعلان عن الشخصيات العامة المشاركة في الجلسات الفعلية في الحوار، وإعلان البدأ الفعلي للجلسات بحضور مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

الحوار الوطني

وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، لـ«الوطن»، إنّ الحوار سيكون له أهمية كبرى في استكمال مسيرة البناء والتنمية بشراكة وطنية خالصة، بصفته منصة حوارية هامة، مؤكدا على أن الحوار الوطني سيصدر توصيات ترفع مباشرة لرئيس الجمهورية لتحقيقها على أرض الواقع، وإرسالها ما يخص الجهات التنفيذية لتفعيله.

تشكيل مجلس الأمناء

وأضاف عبدالقوي، أنّ الحوار الوطني جاء ممثلا لكل أطياف الشعب، مشيرًا إلى أنّ القضايا التي توافق عليها مجلس الأمناء جاءت ملمة بأبرز المشكلات التي تواجه الدولة المصرية، مؤكدا أنّ مجلس أمناء الحوار يأخد قراراته بالتوافق وليس بالأغلبية، مشيرا إلى أن قوى المعارضة ممثلة بقوة في مجلس الأمناء، ولجان الحوار.

جلسات الحوار الوطني

وأوضح عبدالقوي أنّ مجلس الأمناء وجه بعقد لقاءات مجتعمية حول الحوار الوطني، للوقوف على المكلات التي تواجه المواطن، والوصول لقلب الشارع المصري، وطرح متطلباته على طاولة الحوار.