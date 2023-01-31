سحب مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ واستمرار رفع حالة الطوارئ

شهدت مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار على مدن وقرى المحافظة، وانتشار معدات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، لرفع مياه الأمطار، تنفيذًا توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار، والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشددًا بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز، مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

‏وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة، والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي أمطار، كما وجّه قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

رؤساء المراكز والمدن يتابعون أعمال سحب مياه الأمطار من الشوارع

ومن جانبه، أشرَف اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على أعمال سحب مياه الأمطار بالمدينة أولًا بأول، مشددًا برفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى، وانتشار معدات شفط المياه بكافة الشوارع والميادين، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كل أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، وصيانة سيارات الكسح، وذلك لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار الغزيرة، فضلًا عن شق قنوات مائية مصغرة لتصريف مياه الأمطار كنظام بديل لتصريف المياه ذات الكثافات العالية في تجمعات مياه الأمطار.

كما تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع وعدم السماح ببقائها بها حتى لا تعوق المارة، وفتح صفايات الأمطار، ومتابعة حالة قرى مركز بيلا لسرعة رفع مياه الأمطار، في ظل تواصل مع رؤساء الوحدات المحلية، كما تابع أعمال النظافة الصباحية ورفع المخلفات.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال سحب مياه الأمطار وأماكن تجمعها والأماكن المنخفضة بالشوارع الرئيسية والميادين، ومحيط المصالح الحكومية، وداخل أسوار المدارس، وبالمستشفي المركزي، والتأمين الصحي، بالإضافة إلي فتح وتسليك وتطهير صفايات الأمطار، وغرف الصرف الصحي، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.