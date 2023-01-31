رفع درجة الاستعداد القصوى في البحيرة بسبب الأمطار الغزيرة

شهدت مدن ومراكز البحيرة قبل قليل سقوط أمطار غزيرة، كما توقعت الهيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الطقس السيء، وأمطار بنسبة 60%، تكون رعدية أحيانا، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

رفع درجة الاستعداد في البحيرة

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بنشر معدات رفع مياه الأمطار، وذلك وفقًا لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة.

أمطار غزيرة تضرب البحيرة

جاء ذلك بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياة والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، كما وجهت نائب المحافظ بإستمرار رفع درجة الإستعداد التام والمتابعة الدورية للطرق الرئيسية على مدار الساعة، مشددة على رفع التجمعات أولاً بأول لانتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

واستعدت محافظة البحيرة لاستقبال موسم الشتاء والأمطار بأكثر من 1300 معدة وطاقم، بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية.

ووجهت نائب المحافظ بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى والتشديد على الآتي لمواجهة موجة الطقس السيء:

انعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات.

- المتابعة المستمرة لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع

- مراجعة كافة محطات الصرف الصحي والزراعي

- تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب.

- حملات مستمرة لمراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف.

- مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك و إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور.