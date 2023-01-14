طقس البحيرة غدا.. سقوط أمطار خفيفة وتكون شبورة مائية

يشهد طقس البحيرة، غدا الأحد، أجواء باردة في الصباح الباكر وليلا، معتدل الحرارة نهارا على جميع الأنحاء، ومن المتوقع سقوط أمطار، بحسب بيان هئية الأرصاد الجوية.

طقس البحيرة يشهد سقوط أمطار

وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس البحيرة غدا يشهد تكون الشبورة مائية صباحا، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40 لـ60 % تقريبا على مدار اليوم.

عودة لسقوط الأمطار في طقس البحيرة

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة إدكو بمحافظة البحيرة تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه 1 : 1.75 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وسجلت درجات الحرارة المتوقعة غدا، في البحيرة العظمي 19 درجة مئوية والصغرى 10 درجات مئوية.

وشهدت المدن الساحلية اليوم في محافظة البحيرة سقوط أمطار اليوم مع نشاط لحركة الرياح على مدار اليوم، وتكون الغيوم الجزئية والسحب الممطرة على مختلف المدن والمراكز.

وبالتزامن مع طقس البحيرة وسقوط الأمطار، وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية للتعامل مع مياه الأمطار، إذ وجهت بنشر معدات الصرف الصحي داخل الشوراع، وعقد دائم لغرفة العمليات المركزية وربطها بغرف العمليات الفرعية لتلقي شكاوي المواطنين على مدار الساعة.