  وزير الدفاع الأمريكي: تزويد أوكرانيا بذخائر إضافية لأنظمة صواريخ «ناسماس»

بحث وزيرا الدفاع الأوكراني «أوليكسي ريزنيكوف»، والأمريكي «لويد أوستن»، خطوات تعزيز قدرات نظام الدفاع الجوي الأوكراني، على خلفية استمرار الهجمات الصاروخية الروسية على البنية التحتية المدنية، وتعهدا بالبقاء على اتصال وثيق، فضلا عن الالتزام بتزويد أوكرانيا بذخائر إضافية لأنظمة صواريخ «أرض - جو».

وأعرب «ريزنيكوف»، في تغريدة عبر موقع «تويتر»، وفق ما نقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، عن امتنانه العميق لوزير الدفاع الأمريكي لاهتمامه الصادق بالوضع في أوكرانيا.

وزير دفاع أوكرانيا يقدم الشكر لنظيره الأمريكي

وأضاف: «خلال مكالمتنا الهاتفية اليوم، بعد الهجوم الصاروخي الروسي الهائل، ناقشنا المزيد من الخطوات لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني»، معربا عن شكره للولايات المتحدة على دعمها المستمر لأوكرانيا.

من جانبه، أدان «أوستن»، الهجمات الجوية الروسية الوحشية التي تستهدف بنية أوكرانيا التحتية المدنية، وعزز التزام الولايات المتحدة الراسخ بدعم قدرة أوكرانيا على مواجهة روسيا، بحسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية.

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد دعم أوكرانيا ضد روسيا

وجدد وزير الدفاع الأمريكي التأكيد على أن الدفاع الجوي يمثل أولوية قصوى لجهود المساعدة الأمنية الأمريكية، قائلا إن ذلك يتضح من الالتزامات الأخيرة بتزويد أوكرانيا بذخائر إضافية لأنظمة صواريخ «أرض - جو»، من طراز «ناسماس»، بالإضافة إلى قدرات دفاعية للتصدي للطائرات المسيرة.