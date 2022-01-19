محافظ القليوبية يقود حملة مفاجئة لإزالة المباني المخالفة في بنها

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية مفاجئة بمركز ومدينة بنها لمتابعة مخالفات البناء التي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية، التي ترصد أى متغير على الأرض بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي المخالفة ومنع البناء العشوائي والتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص.

وشهد «الهجان» إزالة أعمدة خرسانية بالدور الثاني علوي لمبنى على مساحه 127متر بشارع محمد صيام متفرع من شارع السكة الحديد بمنطقه الحرس الوطنى بمدينة بنها.

إزالة منزل في بنها

واستكمل محافظ القليوبية الجوله بمدينة بنها وتوجه إلى منزل مخالف مكون من طابق أرضي و3 أدوار علوية، وقامت الأجهزة التنفيذية لمجلس مدينة بنها بإزاله الطابق الثالث وسقف الطابق الثانى كونهما بدون ترخيص علي مساحه 100متر بشارع امتداد مبروك متفرع من شارع ترعه أم هلال بمنطقه الحرس الوطني.

إزالة 3 طوابق

وخلال الجوله وجه المحافظ بازاله 3 طوابق مخالفة لبرج مكون من 12 طابق صادر رخصة له «أرضي و5 أدوار» والطابق السادس تم عليه التصالح بشارع إدريس أمام مدرسة الشبان العالمية بمدينه بنها. ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة، وتحرير محضر له والتحويل إلى النيابة المختصة.

وأكد المحافظ أن وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء، ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مطلقا مع أى مخالف، مشددا على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية.

وتقدم المحافظ بالشكر والتقدير لمديرية أمن القليوبية على دورها الفعال في مساعدة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تنفيذ الإزالات.