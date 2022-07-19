محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة طابقين مخالفين بأحد العقارات في بنها

أشرف عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، على إزالة أحد العقارات المخالفة لقيود الارتفاع والترخيص بمنطقه الفيلات بمدينة بنها، والذي رصد من خلال منظومة المتغيرات المكانية، ويقع على مساحة 300 مترم2، وصادر له قرار إزالة للطابق السادس والسابع، حيث شهد المحافظ إزالة الطابق السابع، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المارة.

مصادرة مواد البناء

وصادرت القوات مواد البناء المستخدمة، اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة دون ترخيص، مشيرًا إلى أنه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء؛ لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، موجهًا بإزالة مخلفات الهدم من أمام العقار المخالف لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمواطنين.

خطورة على سلامة العقار

وأوضح محافظ القليوبية، أن المحافظة أزالت أعمال الأدوار المخالفة بالعقار لما تمثله من خطورة على سلامة العقار والعقارات المجاورة؛ للحفاظ على أرواح المواطنين، مشيراً إلى أنه جار استكمال أعمال الإزالة ومراجعة التراخيص الممنوحة للأبراج والعقارات السكنية بالمنطقة.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان لرصد ومتابعة حالات التعدي ومخالفات البناء وإزالتها فوراً وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه أن يخالف القانون ويعرض حياة المواطنين للخطر.

قال المحافظ إنه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون إستثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، موجهاً بإزالة مخلفات الهدم من أمام العقار المخالف لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات و المواطنين.