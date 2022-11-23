«جامعة بنها» تطلق حملة دعم بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بسرطان الثدي

أطلقت جامعة بنها، برعاية الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة، والدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حملة للتوعية بسرطان الثدي.

جامعة بنها تشارك في المبادرات الرئاسية

وأكد الدكتور جمال سوسه ، أن جامعة بنها، شاركت فى جميع المبادرات الرئاسية التي تدعم الرعاية الصحية المتكاملة للسيدة المصرية، ومنها مبادرة القضاء على مرض سرطان الثدى، مشيرا الى إن الحملة استهدفت رفع مستوى الوعي بسرطان الثدي ووسائل الوقاية منه للحد من انتشاره، وذلك من خلال عقد الندوات التوعوية وتوزيع النشرات التوعوية والحث على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأشار الدكتور السيد فودة، إلى أن الحملة، تأتي ضمن مجموعة من الأنشطة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وتستهدف كافة المعلومات المتعلقة بسرطان الثدي.

ندوة حول سرطان الثدي بكلية التربية ببنها

فيما نظمت كلية التربية بإشراف الدكتور مجدي الشحات، عميد الكلية وبالتنسيق مع رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع ندوة للتوعية بسرطان الثدي.

واستهدفت الندوة التوعية بمخاطر سرطان الثدي، وأهمية التوعية، والكشف المبكر، ووسائل الفحص الذاتي الدوري، وبعض المفاهيم الخاطئة عن المرض.

كما نظمت كلية الطب بإشراف الدكتور محمد الأشهب، عميد الكلية، ندوة تثقيفية توعوية لمحاربة سرطان الثدي تحت شعار «وعي صحي .. دعم نفسي.. رعاية اجتماعية».

واستهدفت الندوة الجانب الصحي والدعم النفسي والاجتماعي والديني في مجابهة هذا المرض، والتخفيف من حدته، باعتباره السبب الثاني في الوفيات حول العالم.

رئيس جامعة بنها يتفقد فرع العبور ويجري حوارا طلابيا

في سياق آخر، تفقد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها سير العملية التعليمية وامتحانات الطلاب بمقر الجامعة بالعبور يرافقه الدكتور حازم عليوه القائم بعمل المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور، استمراراً للحوار الطلابي الذي أطلقته جامعة بنها بكليات الجامعة المختلفة.

و خلال جولته اطمأن رئيس جامعة بنها، على انتظام لجان الامتحانات، وأجرى حوارات ودية مع الطلاب داخل المدرجات والقاعات، للاستماع إلى مقترحاتهم، والاطمئنان على سير العملية التعليمية.

وأشاد الدكتور جمال سوسة بسير العملية التعليمية والامتحانات بمقر الجامعة بالعبور، مؤكداً على أهمية التواصل المستمر بين قيادات الكليات والطلاب من أجل التعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها.

كما اكد رئيس الجامعة، على أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية، ودورها في تنمية مواهب الطلاب داخل الجامعة، مشيراً إلى أن النشاط الطلابي هو أحد السبل الحقيقية في تكوين وبناء شخصية الطالب ليصبح قائدا فعالًا.

رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع اللجنة المكلفة بتسييرأعمال جامعة بنها الأهلية بالعبور

من ناحية أخرى ترأس الدكتور جمال سوسه، رئيس جامعة بنها والمكلف بتسيير أعمال جامعة بنها الأهلية، اجتماعا مع اللجنة المكلفة بتسييرأعمال جامعة بنها الأهلية بالعبور لمتابعة سير العملية التعليمية وأعمال الامتحانات بالجامعة الأهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سليمان مصطفى، المدير الأكاديمي لجامعة بنها الأهلية، وعدد من عمداء الكليات الحكومية والممثلة في الجامعة الأهلية، ومشرفى الكليات والبرامج بالجامعة الأهلية، أمين عام الجامعة، وأمين عام الجامعة المساعد للشئون المالية، والقائم بعمل أمين الجامعة الأهلية، ومنسق عام الأنشطة الطلابية، ونائب المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة.

وناقش الدكتور جمال سوسه، خلال الاجتماع سير العملية التعليمية وأعمال الامتحانات، مؤكدا على أهمية التواصل المستمر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس سواء مباشرة أو عن طريق وسائل مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا على أهمية توفير بيئة آمنة ومناسبة وراقية للطلاب لأداء الامتحانات.

وأكد رئيس الجامعة، على الدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للجامعات الأهلية وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية والبنية التحتية المعلوماتية لتحاكيالجامعات الدولية المرموقة وذلك لتقديم تعليم عالى ممنهج يدعم الابتكار ويبنى أجيالآ واعية.