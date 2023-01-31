انطلاق فعاليات مؤتمر «الأهرام - علاء الدين» تحت عنوان «أطفالنا مستقبلنا»

انطلقت فعاليات مؤتمر «الأهرام - علاء الدين للطفولة»، في نسخته الأولى التي تعقد تحت عنوان «أطفالنا مستقبلنا.. صحة الطفل المصري أولوية»، الذي يُقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وزرارات الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلين عن منظمتي الصحة العالمية ويونيسف.

تحقيق التنمية الشاملة

من جانبه، قال عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إنّ المؤسسة أخذت على عاتقها تأدية دورها التاريخي والرائد في بذل كل جهد من شأنه أن يكون داعما ومساندا لرؤى وتوجهات الدولة المصرية في سبيل تحقيق التنمية الشاملة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية، مشيرا إلى أنّ مؤتمر صحة الطفل، يأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية لمؤسسة الأهرام، وإيمانها الكامل بضرورة أن يتجاوز الإعلام دور التنوير إلى الشراكة التنموية الفاعلة.

وأضاف سلامة، أنّ مؤسسة الأهرام تسعى من خلال المؤتمر، لتسليط الضوء على قضية صحة أطفال مصر التي تتمناهم الجمهورية الجديدة ليواصلوا رحلة البناء والتعمير التي شهدتها البلاد في عهد دولة 30 يونيو، مؤكدا أنّ أطفال مصر يعيشون مرحلة استثنائية وغير مسبوقة من التمكين والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لهذه الفئة العمرية على جميع الأصعدة، ولا سيما القطاع الصحي، مثمّنا دور المبادرات الرئاسية التي كانت حصن أمان للأطفال من الأمراض وبداية حقيقية لنقل الاهتمام بأطفالنا من التهميش إلى التمكين، وفق رؤية مستقبلية واعدة تتبناها القيادة السياسية، وتشرف عليها، وتتابع مع الحكومة تنفيذها.

مجلة علاء الدين

وقال حسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة علاء الدين، المنسق العام للمؤتمر، إنّ النسخة الأولى من المؤتمر تسعى إلى وضع رؤية وطنية لمستقبل صحة أطفال الجمهورية الجديدة، وتعزيز الاستفادة من المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي في قطاع صحة الطفل، مؤكدًا أنّ المؤتمر امتداد لمشروع وطني متكامل تتبناه مجلة علاء الدين على الصعيد الإعلامي والثقافي والنفسي للمشاركة التنموية في بناء وعي المواطن المصري الذي يبدأ من مرحلة الطفولة.

وأشار الزناتي، إلى أنّ الشراكة الفاعلة من الوزارات المعنية، والمؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة بالطفولة، ولاسيما منظمتي الصحة العالمية ويونيسف، من شأنها أن تعزز نجاح المؤتمر الأول لصحة الطفل، مؤكدا توافق الجميع على ضرورة وضع صحة الطفل أولوية للمناقشات المستفيضة والمؤتمرات والمنتديات العلمية.

وقال المنسق العام، إنّ أجندة جلسات المؤتمر ستتناول الخدمات الصحية المقدمة للأطفال بين الواقع والتحديات، ورؤية تنمية وعي الطفل بين التعليم والإعلام والإبداع، والطفل المصري بين التربية الأسرية الإيجابية والحماية الاجتماعية، وكذلك الرؤية المستقبلية لدور الرياضة في التنشئة الصحية السليمة، إضافة إلى تطوير السياسات الوطنية لتنفيذ التدبير المتكامل لصحة الطفل، مؤكدا أنّ جميع الجلسات ستكون بمشاركة وزراء وبرلمانيون وأساتذة جامعات ونخبة من ذوي الاختصاص والمعنيين بمنظومة الطفولة، من أجل الوصول إلى توصيات ملهمة، وصياغة رؤية وطنية تضاف إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في سبيل النهوض بصحة أطفال الجمهورية الجديدة.