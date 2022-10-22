3 حفلات أسبوعية لـ«التغريبة بنت الزناتي» على مسرح البالون

يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي «التغريبة بنت الزناتى»، في الساعة السابعة من مساء أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتبارا من يوم الخميس 27 أكتوبر الجاري، على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون .

«التغريبة بنت الزناتى» مستوحى من السيرة الهلالية

عرض «التغريبة بنت الزناتى» مستوحى من السيرة الهلالية، ومن إنتاج الفرقة القومية للموسيقي الشعبية، بإشراف الفنانة لبني الشيخ مدير عام الفرقة، والبطولة للفنانين حازم القاضي، ولقاء الصيرفي، ويوسف عبيد، وأحمد يحيى، وعبد الباري سعد، وهبة سليمان، ووليد فوزي، ومحمد متولي، ونهاد نايل، وباخوم عماد، وشاهندة علي، ونسمة عادل، وأحمد حلمي، وأحمد نصرو، ومحمد كمال، والسيد إبراهيم.

المشاركون في العرض

أما الكيروجراف لمناضل عنتر، والإضاءة لإسلام أبو عرب، والماكياج لنادين أشرف، االاستعراضات لجولي، وجنى، وجودي، وشيماء، ونور.

والعازفون في العرض هم محمد شاكر، وحسانين محمد، ووحيد، وعنتر حسين، وعبد المحسن الظني، وموسيقى وألحان هاني عبد الناصر، والديكور للدكتور عمرو الأشرف، وتصميم ملابس لشروق سامي، والإدارة المسرحية لكل من خلود، ومحمد كمال، وسيد، ومي، ورحمة، ومساعدو الإخراج هم محمد حميد، ورانيا عبد العزيز، ونهاد، ومخرج منفذ محمد أشرف، وتأليف بكرى عبد الحميد، وإخراج منار زين العابدين.