تنظيم رحلات للأسر من الأسمرات وروضة السيدة في معرض الكتاب للمرة الأولى

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، التجهيزات النهائية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل الموافق 25 يناير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

إبراز قيمة مصر الحضارية والثقافية

وأكدت وزيرة الثقافة أهمية المعرض باعتباره حدثًا ثقافيًا دُوليًا، يُبرز قيمة مصر الحضارية والثقافية وقوتها الناعمة، وشددت على ضرورة الانتهاء من كل الترتيبات والتجهيزات اللوجيستية المرتبطة بالمعرض، حتى يخرج بأحسن صورة، ويحقق الراحة لزائريه من مصر والدول العربية والأجنبية.

كما وجهت بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة المعنية لطرح أكبر عدد من العناوين المتنوعة بأسعار مُخفضة، وتوجيه الاهتمام بشكل خاص بكتب النشء والأطفال، والحرص على تقديم أنشطة فنية مناسبة لمختلف الفئات العمرية،

وأشارت إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب سيشهد للمرة الأولى تنظيم رحلات للأسر والأطفال من الأسمرات، وروضة السيدة، والمدن الحضرية الأخرى المماثلة.

جولة وزيرة الثقافة في معرض الكتاب

وتفقدت وزيرة الثقافة عددًا من الأجنحة المُشاركة بالمعرض، منها جناح هيئة الكتاب الذي تزين بعبارات للحكيم سنب حتب، وجناح قطاعات وزارة الثقافة، وأجنحة الهيئات الحكومية، والدول المشاركة، ومنها أجنحة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة وعي، وأجنحة الرقابة الإدارية، الأزهر الشريف، المجلس القومي للإعاقة.

بالإضافة إلى عدد من دور النشر الخاصة المصرية والعربية والعالمية، إضافة إلى معرض كتاب الطفل، الذي يضم إصدارات عدد من دور النشر المُهتمة بكتابات الطفل، ومنطقة الأنشطة الخاصة بالطفل، والتي ستضم ورشًا فنية وأدبية وعروضًا مسرحية خاصة بهم.

وخلال الجولة، أشاد عدد من الناشرين بتنظيم المعرض هذا العام، موجهين الشكر لوزارة الثقافة، على ما تم تقديمه من تسهيلات للناشرين مما يؤكد دعم الدولة لصناعة النشر.