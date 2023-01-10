إقبال على منافذ السلع الغذائية في حي الأسمرات.. تخفيضات تصل لـ30%

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، في منافذ البيع الثابتة بنطاق أحياء المنطقة التي تم تشغيلها، وكذلك الاستعدادات والإجراءات التنفيذية لفتح منافذ جديدة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة، أن المنافذ الثابتة التي تم توفيرها حتى الآن تشهد إقبالا كبيرا من جانب المواطنين على شراء السلع والمنتجات الغذائية وبجودة عالية، وبأسعار اقل من مثيلاتها في الأسواق، ومنها زيوت الطعام والسكر والأرز وغيرها من المنتجات والسلع الأساسية، تسهيلا على المواطنين.

وأشارت إلى منفذ البيع الذي تفقده محافظ القاهرة بحي الأسمرات بنطاق حي المقطم، والذي لاقي رواجا واسعا وإقبالا كبيرا من قبل المواطنين، في إطار خطة الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار ومنع الاحتكار.

وأضافت نائب المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية تنفذ التوجيهات بمتابعة المنافذ وضخ المزيد من السلع الأساسية وبكميات كافية أولا بأول، لتلبية احتياجات المواطنين، مع عرض قائمة الأسعار بأماكن واضحة، وتحديد الكميات الكافية لكل مواطن، لعدم احتكار البعض للسلع المخفضة، مشيرة إلى الاستمرار في إقامة العديد من المنافذ بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية حيث تصل تخفيضات الأسعار لـ30% .

مواجهة الغش التجاري

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على كل الأجهزة التنفيذية بشن حملات مكثفة، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والمرور اليومى لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع .