وزير الخارجية الأمريكي: حل الدولتين السبيل الأفضل للسلام في المنطقة

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الإثنين، إنه حرص على تأكيد التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة القائمة منذ عقود مع إسرائيل.

من المهم بناء المزيد من جسور الثقة بالمنطقة

وأوضح «بلينكن»، خلال مؤتمر صحفي مع بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه من المهم بناء المزيد من جسور الثقة بالمنطقة، مشيرًا إلى أهمية دمج إسرائيل في المنطقة.

وتابع: «حل الدولتين السبيل الأفضل للسلام بالمنطقة، مجددا التزام بلاده بدعم التعايش بين الأديان في القدس المحتلة».

واشنطن ملتزمة بأمن إسرائيل

وأضاف أن واشنطن ملتزمة بأمن إسرائيل، كما كان ذلك على مدى 75 عامًا، مشددًا على أن هناك اتفاقًا بشأن ضرورة ألا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا.

ودعا وزير خارجية أمريكا جميع الأطراف في المنطقة لاتخاذ خطوات سريعة، من أجل استعادة الهدوء ومنع التصعيد.