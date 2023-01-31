تعرف على الجدول الزمني لفعاليات معرض الكتاب اليوم.. «لقاءات وندوات»

يشهد اليوم السادس من معرض القاهرة الدولي للكتاب، عدة فعاليات متنوعة بين الندوات واللقاءات، والتي رصدتها قناة «dmc»، وذلك خلال دورته الـ54 والمستمرة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار «على اسم مصر.. معًا نقرأ.. نفكر.. نبدع».

ندوات ولقاءات معرض الكتاب اليوم

وقال حسام الدين رضا، مراسل «8 الصبح» من أرض معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن فعاليات اليوم السادس لمعرض الكتاب بدأت من الساعة 12 ظهرًا بندوة تحت عنوان «طه حسين»، وأخرى في الساعة 2 ظهرًا بعنوان «شخصيتا المعرض»، أما في الساعة 4 مساءً ندوة بعنوان «المحور الرئيسي»، وأخيرًا عقد لقاء مع الناقد الفني محمد عبدالمطلب في تمام الساعة 6 مساءً.

إقبال كثيف من الزوار هذا العام

وأكد «رضا» خلال لقاءئه عبر فضائية «dmc»، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يشهد إقبالا كثيفًا من الزوار هذا العام، مشيرا إلى أن هناك تنوع كبيرًا في الكتب والروايات؛ إذ أنه يضم حوالي 1040 ناشر وعارض من 53 دولة مختلفة.

وشدد «رضا» على أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يشهد تنظيمًا أكثر من رائع، ويضم أنشطة متنوعة ومتناسبة للأعمار، منهم فئة الأطفال الذين يلقوا اهتمامًا شديدًا في المعرض بنسخته الـ54 هذا العام.