حزب التجمع يعلن عن دورة تثقيفية لاتحاد الشباب التقدمي

أعلن إبراهيم موسى، أمين مساعد اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع، عن دورة تثقيفية لأعضاء الاتحاد على مستوي الجمهورية.

البرنامج التدريبي التثقيفي

وأكد «موسى» أن الاتحاد يعقد برنامجه التثقيفي والتدريبي على مدار شهر فبراير، بمعدل 8 جلسات، ويشمل دورة حول تاريخ الحركة الحزبية المصرية، ورؤيه عامة حول طبيعة الصراع العالمي الدائر.

وأوضح: «هناك محاضرات حول اللائحة الطلابية والعمل الشبابي السياسي بالمؤسسات الشبابية في مصر».

السياسيون الشباب في مصر

وشدد أمين مساعد اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع، على أن «مصر في حاجة لسياسيين شباب يحصلون على أفضل سبل التدريب والتثقيف حتي يمارسون عملهم السياسي بجدية وبمعرفة واسعة وعمق، ويقدمون حلولا عملية وقابلة للتنفيذ».