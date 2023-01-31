«الداخلية»: تنفيذ 440 حكما قضائيا متنوعا في أسيوط

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- ضبط عدد 26 قطعة سلاح ناري، عبارة عن (12 بندقية آلية، 8 بنادق خرطوش، 6 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 16 متهما لعدد 5 منهم معلومات جنائية.

ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة

- ضبط عدد 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كمية من المواد المخدرة، بحوزة 4 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية.

- تنفيذ عدد 440 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط حائزي ومتجري الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.