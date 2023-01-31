ضبط شخص نصب على راغبي السفر للعمل في الخارج بـ«تأشيرات مزورة»

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ( 3 أشخاص "إثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول" ) بتعرضهم للإحتيال والإستيلاء على أموالهم من قبل (صاحب شركة سفريات "يحمل جنسية إحدى الدول" - كائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة) ، وذلك بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج بموجب تأشيرات تجارية إلى إحدى الدول ، وحال وصولهم للدولة المشار إليها قامت السلطات بإعادتهم للبلاد لعدم صحة تلك التأشيرات.

بالفحص تبين صحة الواقعة ، وقيام المتهم المذكور بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على راغبى السـفر للعمل بالخارج مـن خـــلال تســفيرهم للخارج بــموجب تأشيرات تجارية عقب إيهامهم بقدرته على تسفيرهم بموجب تأشيرات عمل "على خلاف الحقيقة" ، ومــن خلال ذلك النشــاط تمكن مــن إصــدار تأشيرات تجارية للمجنى عليهم نظير حصوله على مبلغ مالى.

كما أشارت التحريات لمغادرة المتهم المذكور البلاد بتاريخ معاصر لإرتكاب الواقعة إلى إحدى الدول عبر ميناء القاهرة الجوى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى أمكن ضبط المذكور حال عودته للبلاد من إحدى الدول ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.. تم التنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ إجراءات غلق مقر الشركة ملكه المشار إليها.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.