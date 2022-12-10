ضبط 1820 قضية استيلاء على السلع المدعومة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1820) قضية تموينية متنوعة في 24 ساعة.

أبرز نتائج الحملات

حسب بيان وزارة الداخلية، فإنه تم ضبط (6) قضايا حجب أرز أبيض، و(60) قضية حجب أرز شعير، وضبط (4) قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية، وكذا ضبط (436) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، وكذا ضبط (922) قضية في مجال مخالفات المخابز، وضبط (31) قضية إستيلاء على السلع المدعومة.

ضبط مالك مخزن في القليوبية

ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية) وبحوزته كمية قدرها (2,050 طن سكر حر – مكرونة – عدس، 5 أطنان دقيق أبيض «عيني»، 700 كيلوجرام أرز أبيض) معبأة داخل عبوات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة بني سويف) وبحوزته كمية قدرها (3 أطنان أرز أبيض) معبأة داخل شكائر قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة البحيرة) وبحوزته كمية قدرها (7,500 طن دقيق أبيض مدعم عيني) مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم.

ضبط (المدير المسؤول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القليوبية) لتجميعه كمية قدرها (34800 لتر مواد بترولية سولار – بنزين) قام المذكور بتجميعها للاتجار بها في السوق السوداء.

ضبط أسمدة زراعية مدعمة

ضبط (قائد سيارة حال سيرها بمحافظة كفر الشيخ)، محملة بكمية قدرها (4,750 طن أسمدة زراعية مدعمة) محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء.

ضبط (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانيو بمحافظة المنوفية)، وبحوزته كمية قدرها (16 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.

ضبط (المدير المسؤول عن مخبز سياحي بمحافظة الجيزة)، وبحوزته كمية قدرها (2 طن دقيق أبيض عيني) معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول.

التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير

وفي إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (60) قضية بمضبوطات بلغت (458,410 طن أرز شعير).

ضبط (المدير المسؤول عن مجزر دواجن بمحافظة بني سويف)، وبحوزته كمية قدرها (8 أطنان دواجن - مقطعاتها ) معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ضبط (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة)، وبحوزته كمية قدرها (طن دهون حيوانية مصنعات لحوم) معبأة داخل عبوات بدون بيانات، وغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

ضبط (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (7,220 طن زيت طعام – ذرة مجروشة – مكسبات طعم - مستلزمات إنتاج) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً «مجهولة المصدر» عن ضبط (34) قضية بإجمالي مضبوطات بلغت (8849 عبوة سجائر مختلفة الأنواع).