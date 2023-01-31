عاجل.. انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 يخسر 20 جنيها

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، عقب انخفاضات 5 مرات أمس، حيث قدّرت قيمة تراجعات عيار 21 الآن بـ20 جنيها للجرام الواحد في التعاملات الحالية، بحسب تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات.

وسجل عيار 21 نحو 1700 جنيه، مقابل من 1720 جنيهًا للجرام صباحا، عقب انخفاضه، خلال الأيام الماضية.

جرام الذهب عيار 24 سجل 1943 جنيهًا

وأوضح تقرير الأسعار، أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 1943 جنيهًا، وعيار 18 نحو 1457 جنيهًا، وعيار 14 نحو 1133 جنيها، لافتًا إلى أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار البيان، إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 13 ألفًا و600 جنيه، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1,905 دولار للأوقية.