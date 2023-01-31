الذهب عند أدنى مستوياته بعد «خسائر الإثنين» وعيار 21 يسجل 1720 جنيها

بدأت تعاملات الذهب في السوق المحلية، اليوم، عند أدنى مستوى منذ خسائر الخميس الماضي، بعدما فقد المعدن الأصفر أمس، 40 جنيها في الجرام، وسجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً اليوم 1966 جنيها، وسط ترقب لمزيد من التراجعات.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً اليوم 1720 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 1,474 جنيها، وسعر الذهب النحاسي عيار 14 بيع بـ 983 جنيها، فيما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 13,760 جنيها، والأوقية محلياً بـ 61,134 جنيها.

أسعار الذهب

عالمياً، حافظ الذهب على تراجعه إلى 1.920 دولارًا للأوقية اليوم، حيث تحول المستثمرون إلى الحذر قبل صدور قرارات أسعار الفائدة الرئيسية من البنوك المركزية هذا الأسبوع، والمعدن لا يزال على وشك المكاسب للشهر الثالث على التوالي وسط مخاوف الركود العالمي والمراهنات على تباطؤ وتيرة تشديد السياسة النقدية.

في الولايات المتحدة، من المتوقع على نطاق واسع أن يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة أصغر بمقدار ربع نقطة يوم الأربعاء، بينما سيراقب المستثمرون أدلة على مسار ارتفاع أسعار الفائدة.

نفقات الاستهلاك الشخصي

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة الماضي أن مقياس تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة قد تباطأ إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام في ديسمبر، ومن المقرر أن يقوم بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي بتشديد السياسة بشكل أكبر هذا الأسبوع أيضًا.