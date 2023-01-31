سقوط أمطار على 8 محافظات والأجهزة التنفيذية ترفع حالة الطوارئ

شهدت 8 محافظات، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وهي: الإسكندرية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ ومطروح وبورسعيد وشمال سيناء والدقهلية، فيما لا تزال حالة عدم الاستقرار تسطير عليها نتيجة نوة الكرم التي تصرب البلاد خلال الأيام الحالية، وتستمر لمدة أسبوع.

هيئة الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم في مصر

وحذرت الهيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس في المحافظات اليوم، حيث أكدت سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية علي محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، كما تكون الأمطار أقل حدة في محافظات دمياط، وبورسعيد، والعريش والدقهلية، وتقل الأمطار في الحدة أكثر في محافظات الغربية والمنوفية والشرقية، مع نشاط للرياح، وانخفاض في درجات الحرارة.

إعلان الطوارئ في المحافظات بسبب حالة الطقس

وأعلنت عدد من المحافظات التي شهدت سقوط أمطار متوسطة أو شديدة حالة الطوارئ لمواجهة موحة الطقس السئ الذي يضرب البلاد، والتشديد علي الدفع بسيارات سفط مياه الأمطار ومنع تراكمها حفاظا علب سلامة المواطنين، والربط بين الوحدات المحلية وغرف العمليات لمتابعة الوضع أولا بأول واستقبال شكاوي المواطنين تسهيلا عليهم.

ففي شمال سيناء، أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، غلق ميناء العريش مؤقتا بسبب سوء الأحوال الجوية، وفي محافظة بورسعيد تم وقف حركة الصيد بسبب سوء الأحوال الجوية، وفي محافظة الإسكندرية تكثف شركة المياه جهودها لشفط تجمعات الأمطار، وفي البحيرة تم الإعلان عن حالة الطوارئ.