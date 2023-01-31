«الأرصاد الجوية» توضح حالة الطقس اليوم: ممطر على السواحل ومدن القناة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، وسط تحذيرات بانخفاض في درجات الحرارة، على جميع مدن الجمهورية، مع عودة الأجواء الشتوية الباردة والممطرة على المدن والمحافظات.

حالة الطقس اليوم

وأكدت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم، سيكون بارد على جميع محافظات شمال البلاد وصولا إلى مصر الوسطى وحتى وسط سيناء وشمال الصعيد، مع استمرار تكاثر مستمر للسحب المنخفضة والمتوسطة، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية وغزيرة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية، خاصة على الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ.

وتابعت هيئة الأرصاد، أنه مع تقدم ساعات النهار سوف نشهد سقوط للأمطار ولكن بأقل حدة على السواحل الشمالية الشرقية، خاصة في كلا من دمياط، العريش، بورسعيد، ومدن القناة، وعلى منتصف اليوم تمتد موجة الأمطار ولكن بين متوسطة وخفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري، وذلك وفقا لما كشفت عنه آخر صور صادرة من الأقمار الصناعية.

وتابعت الأرصاد الجوية، وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية اليوم، على جميع انحاء البلاد، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاءت كما يلي.

- القاهرة 18 - 11

- العاصمة الإدارية 18 - 11

- أكتوبر 18 - 11

- بنها 19 - 10

- دمنهور 19 - 10

- وادي النطرون 18 - 10

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 19 - 10

- الزقازيق 19 - 12

- شبين الكوم 19 - 11

- طنطا 19 - 11

- دمياط 19 - 12

- بورسعيد 19 - 11

- الإسماعيلية 20 - 10

- السويس 20 - 10

- شلاتين 20 - 15

- العريش 18 - 10

- رفح 18 - 11

- رأس سدر 19 - 09

- نخل 19 - 02

- كاترين 14 - 01

- الطور 24 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 17 - 13

- العلمين الجديدة 17 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 18 - 10

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 21 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22 - 8

- أسوان 22 - 10

- الوادي الجديد 22 - 6

- أبو سمبل 22 - 14