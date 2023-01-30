«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم: أمطار خفيفة وأجواء دافئة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم، حيث يستمر تأثير المنخفض الجوي الدافئ على محافظات القاهرة الكبرى ومصر الوسطى ومدن القناة، وتكون الأجواء دافئة نهارا، بينما تشهد السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، طقس معتدل، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة خلال ساعات النهار.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أنّ السحب المتوسطة تتكاثر اليوم على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تعمل على سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، على أن تمتد السحب إلى سيناء وخليج العقبة مع تقدم ساعات النهار.

حالة الطقس ليلا

وأكدت الارصاد الجوية، أنّه مع بداية ساعات المساء يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى، ومنطقة مصر الوسطى وصولا إلى شمال الصعيد، في حين يسود طقس بارد خلال ساعات المساء المتأخرة على أنحاء البلاد كافة.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 21 - 11

- العاصمة الإدارية 20 - 11

- أكتوبر 20 - 11

- بنها 21 - 10

- دمنهور 20 - 10

- وادي النطرون 21 - 10

- كفر الشيخ 20 - 11

- المنصورة 20 - 10

- الزقازيق 21 - 12

- شبين الكوم 21 - 11

- طنطا 20 - 11

- دمياط 20 - 12

- بورسعيد 20 - 11

- الإسماعيلية 22 - 10

- السويس 20 - 10

- شلاتين 24 - 15

- العريش 19 - 10

- رفح 19 - 11

- رأس سدر 20 - 09

- نخل 19 - 02

- كاترين 14 - 01

- الطور 24 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 20 - 13

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 18 - 10

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 21 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22 - 8

- أسوان 22 - 10

- الوادي الجديد 22 - 6

- أبو سمبل 22 - 10