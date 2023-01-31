حالة الطقس في الإسكندرية اليوم.. أمطار رعدية وطوارئ لمواجهة «نوة الكرم»

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في الإسكندرية اليوم، حيث تشهد أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا، إضافة إلى السواحل الشمالية الغربية، تغزّر على «الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ»، تكون أقل حدة على السواحل الشمالية الشرقية بمحافظات «دمياط، وبورسعيد، والعريش، وأجزاء من محافظة الدقهلية»، ويُتوقع أن تكون خفيفة على مناطق الوجه البحري بمحافظات «الغربية، والمنوفية، والشرقية»، وتنشط الرياح على شمال البلاد، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

أمطار متوسطة تصل إلى رعدية بالإسكندرية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أنّ حالة الطقس في الإسكندرية، تشهد وجود أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 60% تقريبا، إذا نشرت صباح اليوم فيديو عبر صفحتها الرسمية، يشهد وجود أمطار غزيرة بالمحافظة.

ورفعت محافظة الإسكندرية، درجة الاستعداد والطوارئ والتنسيق الكامل في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، مشددا على التواجد الميداني لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مدار الساعة للتعامل مع تداعيات «نوة الكرم» والأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة.

طقس اليوم الثلاثاء 31 يناير 2031 على كافة أنحاء الجمهورية

وتابعت الهيئة، أنّ طقس اليوم يشهد انخفاض في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، يصاحبها نشاط للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس، حيث يكون باردا في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرود على جنوب البلاد، مع وجود اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50 إلى 70 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4.5 متر.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 18 - 11

- العاصمة الإدارية 18 - 11

- أكتوبر 18 - 11

- بنها 19 - 10

- دمنهور 19 - 10

- وادي النطرون 18 - 10

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 19 - 10

- الزقازيق 19 - 12

- شبين الكوم 19 - 11

- طنطا 19 - 11

- دمياط 19 - 12

- بورسعيد 19 - 11

- الإسماعيلية 20 - 10

- السويس 20 - 10

- شلاتين 20 - 15

- العريش 18 - 10

- رفح 18 - 11

- رأس سدر 19 - 09

- نخل 19 - 02

- كاترين 14 - 01

- الطور 24 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 17 - 13

- العلمين الجديدة 17 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 18 - 10

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 21 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22 - 8

- أسوان 22 - 10

- الوادي الجديد 22 - 6

- أبو سمبل 22