ننشر أسماء ضحايا حادث طريق الواحات.. 5 أشخاص من أسرة واحدة

لقي صباح اليوم الثلاثاء، 5 أفراد من أسرة واحدة مصرعهم، فيما أصيب آخر، بسبب حادث سير بطريق «الفرافرة - الواحات البحرية».

تفاصيل الحادث

تلقي مدير أمن الوادي الجديد، اللواء محمد أبو الليل، إخطاراً يفيد مصرع وإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب السيارة على طريق «الفرافرة- الواحات البحرية»، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الواحات البحرية.

تفحم السيارة

تفاصيل مأساوية شهدها حادث إنقلاب سيارة، حمدي علي حسين مدير الشؤون القانونية بالإدارة التعليمية بالداخلة 50 عامًا، حيث أسفر الحادث عن مصرع زوجته عفاف صابر مدير شئون البيئة بمركز الداخلة، و3 من أبنائهم، وهم: عمر 16 عاما، وفاطمة 13 عاما، وتسنيم حمدي سنة وشهرين، وكان انهم الوحيد الناجي من الحادث هو علي حمدي 18 سنة، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة.

محافظ الوادي الجديد ينعى الأسرة

ونعى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفاة مدير الشئون القانونية بالإدارة التعليمية بمركز الداخلة حمدي علي حسين، وزوجته مديرة شئون البيئة بالداخلة عفاف صابر، وابنائهما إثر حادث أليم أسفر عن تفحم سيارته الملاكي فور انقلابها، داعيًا الله أن يلهم أسرة الفقيد الصبر والسلوان.