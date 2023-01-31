إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية ببني سويف

أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب دراجة نارية، على طريق «بني سويف ـ الفيوم القديم»، أمام قرية قاي التابعة لمركز إهناسيا المدينة غرب محافظة بني سويف، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفى، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب دراجة بخارية وإصابة 3 أشخاص

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إسعاف إقليم شمال الصعيد، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق «بني سويف ـ الفيوم القديم»، أمام قرية قاي دائرة مركز إهناسيا، نتج عنه إصابة 3 أشخاص، وجرى التوجيه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة كافة، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

سيارتين اسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية، فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور هشام بشري، مدير عام المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلا من: رمضان صابر محمد، 27 عامًا، باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وحمادة فتحى محمد، 25 عامًا، باشتباه كسر بالساق الأيسر، وعلي فتحى محمد، 12 عامًا، باشتباه كسر بالساق الأيسر.