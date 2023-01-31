تفاصيل مصرع 5 من أسرة واحدة في حادث سيارة بالواحات.. «ماتوا في حضن بعض»

على طرق الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، لقي 5 أشخاص مصرعهم وأُصيب آخر من أسرة واحدة، بسبب اشتعال النيران في السيارة التي كانوا يستقلونها، وتستعرض «الوطن» التفاصيل الأولية للحادث الأليم.

بلاغ باشتعال حريق داخل إحدى السيارات

في البداية تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة، بلاغا بشأن اشتعال حريق داخل إحدى السيارات الملاكي على طريق الواحات البحرية بالجيزة، وكان بداخلها 6 أفراد من أسرة واحدة.

الدفع بسيارات الإطفاء

وعلى الفور، دفعت مديرية أمن الجيزة بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة على الحريق من جانب رجال الحماية المدنية.

6 أفراد من أسرة واحدة يستقلون السيارة

وتبين من خلال التحريات الأولية بشأن الواقعة، أنّ السيارة الملاكي كان يستقلها 6 أفراد من أسرة واحدة، الأول الزوج 50 عاما وكان يقود السيارة، وعلى الكرسي الأمامي الآخر جلست زوجته 46 عاما، رفقة 4 من أبنائهم، الابن الأكبر 18 عاما، وآخر 16 عاما، وابنة 13 عاما، والطفلة الصغرى التي تبلغ من العمر سنة وشهرين.

وفاة 5 من أفراد الأسرة وناجٍ وحيد

ولقي 5 أفراد من الأسرة وهم الأب والأم و3 من أبنائهم، مصرعهم، بينما نجا الابن الأكبر الذي يبلغ من العمر 18 عاما، ونقل إلى مستشفى الواحات البحرية لتلقي العلاج وإسعافه، بينما نقل المتوفين الذين وجدوا محتضنين بعضهم البعض، إلى ثلاجة المستشفى العام.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحادث لمباشرة التحقيقات، والوقوف على أسباب الحريق الذي نشب في السيارة بالكامل، وأدى إلى مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة السادس.