تشييع جثمان شاب من قنا لقي مصرعه في حادث سير بالبحر الأحمر

شيع المئات من أهالي قرية دندرة في مركز قنا، جثمان شاب توفي في حادث بمدينة سفاجا، وتم دفنه في مقابر عائلته في زمام القرية، وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية.

الحزن يسيطر على القرية

وقال حسن محمد، أحد شباب قرية دندرة، لـ«الوطن»، إن خبر وفاة صديقه محمد علي الغول، كان كالصاعقة على جميع أهالي القرية، موضحا أنه كان يعمل في «المعمار»، وتعرض لحادث وهو في طريقه للعمل في مدينة سفاجا.

وأكد «محمد» أن الشاب الراحل كان مثالا لـ«الرجولة»، وكانت معاملته حسنة مع الجميع ودائما ما يكافح لتوفير الأموال للإنفاق على نفسه وأشقائه من خلال العمل في المعمار بمحافظة البحر الأحمر، لافتا إلى أن جنازته كانت مهيبة وكبيرة، بعدما تم استلام جثمانه من أحد مستشفيات البحر الأحمر.

إخطار بوفاة شاب في حادث سير

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة البحر الأحمر، تلقت إخطارا بوفاة شاب من محافظة قنا في حادث مروري، واتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وصرحت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه.