تفاصيل فيلم «جروب الماميز» قبل عرضه في السينمات

ينتظر جمهور السينما، طرح فيلم جروب الماميز في السينمات المصرية، غدا، والذي يجمع في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم روبي، يسرا اللوزي، دارين حداد، محمد ثروت ومحمود حافظ، وهو من تأليف غادة عبد العال وإيهاب بليبل، وإخراج عمرو صلاح.

تدور أحداث فيلم جروب الماميز في إطار كوميدي حول 3 أمهات من خلفيات اجتماعية مختلفة، يواجهن أزمة في التعامل مع أبنائهن في المراحل التعليمية المختلفة، ليقررن الهروب من المسؤوليات الملقاة على عاتقهن.

البرومو الدعائي لـ فيلم جروب الماميز

ولا يعتبر فيلم جروب الماميز هو العمل السينمائي الوحيد الذي سيعرض في السينمات خلال الفترة المقبلة، حيث تعرض دور العرض السينمائي في 4 فبراير المقبل فيلم «مغامرات كوكو» للمخرج إسماعيل فاروق، بطولة خالد الصاوي، شيرين رضا وبيومي فؤاد، وذلك بالإضافة إلى فيلم «مطرح مطروح» بطولة محمود حميدة، شيماء سيف، كريم عفيفي وليلى زاهر.

من فيلم جروب الماميز لـ مسلسل حضرة العمدة.. روبي تعيش نشاطا فنيا

فيلم جروب الماميز هو العمل السينمائي الثاني للفنانة روبي منذ بداية 2023، حيث يعرض لها فيلم «شلبي» للمخرج بيتر ميمي، والذي تشارك في بطولته مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، وتجاوزت إيراداته الـ 7 ملايين جنيه منذ بداية عرضه في 4 يناير الجاري.

بينما تتابع تصوير مشاهدها في مسلسل «حضرة العمدة» للمخرج عادل أديب، استعدادا لعرضه في سباق الدراما الرمضانية المقبل، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وبطولة: بسمة، سميحة أيوب، محمود عبد المغني، محمد محمود عبدالعزيز، نهلة سلامة وإدوارد.