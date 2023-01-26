انتصار: تحمست لحكاية «جروب الماميز» بسبب المخرج أحمد صالح

تعرض حاليا حلقات حكاية «جروب الماميز» عبر قناة «أون»، بطولة خالد سليم ودينا فؤاد وانتصار وحجاج عبدالعظيم ووليد فواز ونورهان وهبة عبدالغني ويوسف إسماعيل وهشام الشاذلي ورباب ممتاز وأماني كمال، ومن إخراج أحمد صالح.

انتصار تكشف كواليس مسلسل جروب الماميز

من جهتها، قالت الفنانة انتصار لـ«الوطن»، إنها تفاجات بنجاح مسلسل« جروب الماميز»، منذ عرض حلقاته الأولى، بسبب أنهم يناقشوا قضية تمس كل أسرة مصرية.

وأوضحت انتصار أن سبب تحمسها للمشاركة في المسلسل، هو المخرج أحمد صالح، لأنها حققت نجاحا معه في دراما رمضان الماضي، بشخصية «أم سيحة»، في مسلسل «توبة»، ولقى الدور تفاعلا كبيرا من الجمهور: «لما تكون ناجح مع حد بتحب تكرر نجاحك تاني معه، وهو أول ما كلمني قالي الدور لايق عليكي وانتي أحسن واحدة تعمليه، فوافقت على الفور».

أحداث «جروب الماميز»

جدير بالذكر أن أحداث «جروب الماميز» تدور حول إحدى المدارس الخاصة التي تقرر نقل جروب الماميز من واقعه الافتراضي إلى الحقيقة، عن طريق مكتب تعمل من خلاله الأمهات داخل المدرسة.