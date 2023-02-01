أسعار الفراخ البيضاء في مصر اليوم.. الكيلو بـ58 جنيها

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يهتم المواطنون بأسعار السلع الغذائية المختلفة، حرصا منهم على معرفة الأسعار ليتمكنوا من شراء ما يحتاج إليه المنزل وتخزينه للشهر الكريم، وتعد الفراخ البيضاء، من أكثر السلع التي يهتم بها محبي اللحوم البيضاء، كما أنها مصدرا مهما وأساسيا للحصول على البروتينات التي يحتاج إليها جسم الإنسان.

وتسعى «الوطن»، بشكل دائم إلى تقديم ما يبحث عنه ويهتم به المواطنون على مدار الساعة، لذلك نقدم من خلال هذا التقرير أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء الموافق 1 فبراير، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

- بلغ سعر الكيلو الواحد من الفراخ البيضاء اليوم نحو 54 جنيها، فيما يصل سعرها للمستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 58 و66 جنيها.

- وجاءت أسعار الفراخ البيضاء الأمهات، في المزرعة اليوم لتصل إلى نحو 48 جنيها، فيما يصل سعرها للمستهلك بنحو 53 جنيها.

- كما بلغت أسعار الفراخ البلدي، اليوم في المزرعة اليوم نحو 65 جنيهًا، فيما بصل سعرها للمستهلك بسعر 70 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو الواحد من الفراخ الساسو اليوم بالمزرعة، نحو 60 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 64 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

- وصل سعر الكيلو الواحد من البط المسكوفي اليوم نحو 70 جنيها، كما جاء سعره للمستهلك بسعر 75 جنيها.

- وبلغ سعر الكيلو الواحد من البط البلدي اليوم، ليصل إلى نحو 80 جنيها في المزارع، ليصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيها.

- كما بلغ سعر البط الفرنساوي اليوم نحو 40 جنيها، فيما يصل للمستهلك بسعر 45 جنيها.

- وجاء سعر البط المولار، اليوم نحو 50 جنيها، بينما يباع في المحال بسعر نحو 55 جنيها.

أسعار الرومي اليوم

- سجل سعر الديك الرومي الأبيض، اليوم نحو 75 جنيها للكيلو بالمزرعة، وللمستهلك 80 جنيها.

- وسجل سعر الرومي البلدي، بالمزرعة اليوم نحو 80 جنيها للكيلو، ويصل سعره في المحال إلى 85 جنيها.