أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت في الأسواق.. وتوقعات بالتراجع

يحرص الكثير من المواطنين على متابعة أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المصري، وخصوصًا بعد أن شهدت تراجعًا طفيفًا خلال الأيام القليلة الماضية، بالإضافة إلى ما أعلنت عنه شعبة الدواجن بتوقعات انخفاض أسعار الفراخ البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وتسعى بوابة «الوطن» على مدار اليوم بتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت الموافق 28 يناير الجاري في الأسواق والمحلات التجارية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

- تعد الفراخ الأمهات البيضاء من اكثر الأنواع التي يبحث عنها ربات البيوت، وجاء سعرها في المزرعة اليوم ليسجل نحو 48 جنيهًا للكيلو الواحد، والتي تصل للمستهلك بسعر 53 جنيهًا.

- وبالنسبة للفراخ البيضاء والتي تعد النوع الأكثر شعبية، إذ وصل سعر الكيلو الواحد منها في المزرعة إلى نحو 54 جنيهًا، فيما يصل سعرها للمستهلك بقيمة تصل إلى نحو 58 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو الواحد من الفراخ البلدي اليوم في المزرعة لتسجل نحو 65 جنيهًا، فيما يصل سعرها للمستهلك بـ70 جنيهًا.

- وجاء سعر الكيلو الواحد من الفراخ الساسو ليسجل بالمزرعة نحو 60 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 64 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

- جاء سعر الكيلو الواحد من الديك الرومي الأبيض اليوم السبت ليصل إلى نحو 75 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، كما يصل سعره للمستهلك إلى 80 جنيهًا.

- كما بلغ سعر الكيلو الواحد من الديك الرومي البلدي بالمزرعة سعر 80 جنيهًا للكيلو، ويصل سعره في المحلات إلى 85 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

- وصل سعر الكيلو الواحد من البط الفرنساوي اليوم السبت إلى قيمة 40 جنيهًا، بينما يصل سعره للمستهلك إلى سعر 45 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو البط المولار اليوم السبت نحو 50 جنيهًا، فيما يباع في المحال بسعر نحو 55 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو البط المسكوفي اليوم السبت قيمة وصلت إلى 70 جنيهًا، فيما بلغ سعره للمستهلك إلى 75 جنيهًا.

- وجاء سعر كيلو البط اليوم السبت ليسجل قيمة وصلت إلى نحو 80 جنيهًا في المزارع، ليصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيهًا.