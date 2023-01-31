أسعار الدواجن اليوم في الأسواق.. الفراخ البيضاء بـ58 جنيها

سجَّلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم، استقرارا في الأسواق المختلفة وجميع المحال التجارية.

وفيما يلي، تستعرض «الوطن»، أبرز أسعار الفراخ البيضاء ومشتقاتها في المحال التجارية والأسواق اليوم، كما يلي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 54 جنيها، بينما يصل سعرها للمستهلك في الأسواق بسعر يصل إلى نحو 58 جنيها و66 جنيها.

كما بلغ اليوم أسعار الفراخ البيضاء الأمهات في المزرعة اليوم نحو 48 جنيها، فيما يصل سعرها للمستهلك بنحو 53 جنيها.

- سجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم في المزرعة اليوم نحو 65 جنيهًا، ويصل للمستهلك بسعر 70 جنيهًا.

- وسجلت سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم بالمزرعة نحو 60 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 64 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

- سجل سعر الديك الرومي الأبيض اليوم نحو 75 جنيها للكيلو بالمزرعة، وللمستهلك 80 جنيها.

- سجل سعر الرومي البلدي بالمزرعة اليوم نحو 80 جنيها للكيلو، ويصل سعره في المحال إلى 85 جنيها.

أسعار البط اليوم

- سجل سعر الكيلو الواحد من البط المسكوفي اليوم نحو 70 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 75 جنيها.

- وسجل سعر كيلو البط البلدي اليوم، نحو 80 جنيها في المزارع، ليصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيها.

- وسجل سعر البط الفرنساوي اليوم نحو 40 جنيها، فيما يصل للمستهلك بسعر 45 جنيها.

- وبلغ سعر البط المولار اليوم نحو 50 جنيها، بينما يباع في المحال بسعر نحو 55 جنيها.