وفاة ممرض شاب بكفر الشيخ بعد أزمة صحية شديدة.. «كان يستعد لخطبته»

خيَّمت حالة من الحُزن على أهالي محافظة كفر الشيخ، عقب وفاة ممرض شاب يُدعى عبدالعزيز هاني المغازي، صاحب الـ22 عامًا، ممرض بمستشفى العبور للتأمين الصحي، والذي مات في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعد وعكة صحية ألمت به خلال الفترة الماضية.

حالة من الصدمة بعد وفاة الشاب الراحل

وتسببت وفاة الشاب، في صدمة كبيرة لأسرته والمقربين منه، وزملائه من العاملين في المجال الطبي، ونشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور «المغازي»، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

أهالي كفر الشيخ يودّعون الشاب

وودّع أهالي مدينة كفر الشيخ الشاب المتوفى في جنازة مهيبة، وسط حالة من الصدمة التي انتابت الجميع، نظراً لما كان يتمتع به الراحل من الطيبة، وحُسن الخلق، والهدوء، والكفاح، والصبر علي وفاة والديه في عامين.

الممرض توفى بعد وعكة صحية

وقال أحمد حسن، أحد أصدقاء الشاب الراحل، أن عبد العزيز المغازي توفى بعد وعكة صحية شديدة ألمت به خلال الفترة الماضية، حيث نُقل على إثرها إلى العناية المركزة، وظل بها عِدة أيام حتى مات.

وأضاف «حسن»، أن «المغازي»، من مواليد عام 2001، وهو يبلغ من العمر 22 عاماً، ويقيم بمنطقة القنطرة البيضاء بمدينة كفر الشيخ، وتخرج في كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ، وكان يعمل ممرضاً فى قسم عناية الباطنة بمستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، وله شقيق وشقيقة أصغر منه، منوهاً بأنه كان يستعد خلال الفترة المقبلة لخطبته.

لحق بوالديه بعد رحيلهما

وأوضح «حسن»، إن «المغازي»، لحق بوالديه، حيث توفيت والدته في شهر أغسطس عام 2020 بعد وعكة صحية، وتوفى والده في شهر أغسطس عام 2022 بعد وعكة صحية أيضاً، لافتاً إلى أن «عبدالعزيز» كان في حالة حُزن شديدة علي وفاة والديه، وكان كثيراً ما يتذكرهم ويبكي خاصة أن الفرق بين رحيل والدته ووالده هو عامين فقط.

كان يشعر بدنو أجله

وذكر «حسن»، إن عبدالعزيز المغازي، كان يشعر بدنو أجله، ودائماً ما يقوم بنشر آيات من القرآن الكريم عن الموت، وأدعية، وكان شاباً محبوباً، ومشهوداً له من الجميع بالطيبة وحُسن الخلق، وكان حريصاً على تقديم الخدمات الطبية للمرضى الأولى بالرعاية بشكل مجاني، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

المستشفى تنعى الممرض الشاب

وفي سياق متصل، نعت إدارة مستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، بإشراف الدكتور محمد أبو سمرة، مدير عام المستشفى، الممرض الراحل عبدالعزيز هانى المغازي، سائلين المولي عز وجل أن يغفر له ويرحمه، وأن يُعافه ويعفو عنه، وأن يُشفع فيه شبابه، وأن يُدخله الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، متقدمين بخالص العزاء والمواساة إلي أسرة الشاب الراحل.

آخر ما نشره «المغازي»

وكان آخر ما نشره الشاب «عبد العزيز المغازي»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قبل رحيله، هذا الدعاء: «اللهم إن الطريق طويل وليس معي إلا نفسى، فأرشدني بحكمتك لا بحكمتي، ودلني على ما تشاء ليس على ما أشاء، أنت صاحب الأمر وأنا ليس لى فى الأمر شيئاً.. اللهم اختر لى ولا تخيرني فأنا لا أُحسن الاختيار وأنت خير من يختار، ودبر لى أمري فإني لا أُحسن التدبير».