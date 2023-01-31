تحصين أكثر من 48 ألف رأس ماشية ضد الأمراض البيطرية بالشرقية 

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرضى التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام للحفاظ على الثروة الحيوانية.

التحصين ضد مرضي التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام

من جانبه، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام، والتي بدأت أعمالها في 21 يناير 2023 م، قامت المديرية عن طريق 180 لجنة خلال أول أسبوع من الحملة بتحصين (48 ألفا و416) رأس ماشية ما بين تحصين 27 ألفا و868 رأس أبقار للوقاية من مرض التهاب الجلد العقدي و20 ألفا و549 ) رأس أغنام وماعز للوقاية من مرض جدري الأغنام وترقيم وتسجيل (3017) رأس ماشية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام، وتم عقد 100 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

تحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية

وتيسيرًا على المواطنين، أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها، أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات والتي بلغ عددها (100) لجنة متابعة لتيسير العمل وتذليل العقبات.

وأشاد بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين؛ وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.