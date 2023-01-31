محافظ الشرقية يشدد على تدريب العنصر البشري لتطوير منظومة العمل

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ كافة الملفات الهامة والتكليفات الرئاسية، وكذلك الملفات الداخلية لتحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، لافتًا إلى أن المحافظة تمكنت من الحصول على شهادة الأيزو ISO9001:2015 للممارسات الإدارية البلدية استرشادًا بالمواصفة الدولية ISO18091: 2019 لتطوير نظام إدارة الجودة ( الديوان العام و3 مراكز تكنولوجية (الزقازيق – حي أول – فاقوس) وكذلك فوزها بنسبه تقييم 100% في مبادرة «حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي» ضمن ست محافظات على مستوى الجمهورية.

اجتماع مجلس جامعة الزقازيق

جاء ذلك خلال مشاركته اجتماع مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة عمداء الكليات وذلك بقاعة الاجتماعات بجامعة الزقازيق.

وأوضح محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد، وكذلك المشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.

تدريب العنصر البشري لتطوير منظومة العمل

وأكد «غراب»، ضرورة الاهتمام بتدريب العنصر البشري لتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء قائلًا لدينا مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالديوان العام والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات ويضم نخبه متميزة من المدربين المعتمدين جاهز لاستقبال العاملين بالجهاز الإداري والشباب للحصول على الدورات التدريبية في كافة المجالات والتخصصات المختلفة لصقل مهاراتهم وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية.

وأشاد بدور جامعة الزقازيق ورسالتها التعليمية والأكاديمية والصحية المقدمة لأبناء المحافظة مؤكدًا أن الجامعة ستظل شريك أساسي وداعم رئيسي لإحداث التنمية المستدامة للمساهمة في رقي وتقدم المجتمع.