حظك اليوم للأبراج السبت 28-1-2023 على الصعيد المهني والعاطفي

تعد الأبراج من أكثر الأشياء التي يهتم بها محبو علم الفلك ويتابعونها يوميا، حرصًا منهم على معرفة الحظ اليومي الخاص بهم، حتى يستطيعون معرفة ما يمكن أن يحدث في يومهم.

وتحرص بوابة «الوطن» بشكل دائم على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء على مدار 24 ساعة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم للأبراج على الصعيد المهني والصعيد العاطفي السبت الموافق 28 يناير الجاري، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الحمل 28-1-2023 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الشمس وزحل يساعدانك يا مولود برج الحمل في أن تحصل على التقدير والمكانة المرموقة، ويمدانك بأفكار بناءة لتنمية عائدك المادي بشرط العمل الدقة.

حظك اليوم برج الحمل 28-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الثاني ومن المهم ألا تتسرع اليوم في قراراتك وانفعالاتك وأقوالك.

حظك اليوم برج الثور 28-1-2023 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر يمدك بالحماس ويجعلك أكثر استعدادا للتغيير والتطور.

حظك اليوم برج الثور 28-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك متألقا وتمارس جاذبية قصوى خاصة مع الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الجوزاء 28-1-2023 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بتنظيم جهودك وعدم الزهو بإنجازاتك وعليك أن تعمل اليوم خلف الستار ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 28-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يساعدك أن تنظر للأمور نظرة تأمل، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج السرطان 28-1-2023 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. اليوم تتحسن الأجواء وقد يتغير تفكيرك بصورة كلية، وقد تجد دعما من زملاء أو رؤساء في العمل، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 28-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر يمدك بطاقة عاطفية، وتساعدك اليوم نصائح المحبين وترشدك لطريق الصواب.

حظك اليوم برج الأسد 28-1-2023 على الصعيد المهني

من غير المناسب أن تتخذ قرارات متسرعة وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 28-1-2023 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. المريخ في منزل الأصدقاء يدعم علاقاتك، وتستطيع أن تغيّر أي انطباع خاطئ بالبرهان والأدلة.

حظك اليوم برج العذراء 28-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ.. اتبع حدسك وإحساسك فأنت اليوم ملهم ومقنع ويعدك الفلك بالفرح ويمدك بالقدرة على إبهار من حولك.

حظك اليوم برج العذراء 28-1-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. عطارد بمنزل الحب يعدك بأوقات حلوة.. قد تخطط لسفر أو تميل للمغامرة وتدرس أمرا جديدا.

حظك اليوم برج الميزان 28-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يعدك بالتقدم وتستطيع أن تقوم بالدور المناسب في مختلف المواقف المهنية وفي البيع أو في الشراء.

حظك اليوم برج الميزان 28-1-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يسمح لك اليوم بالاقتراب ممن تحب وقد تساعدك الظروف على اكتشاف أمور خافية.

حظك اليوم برج العقرب 28-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تكون متماسكا لتثبت صلابتك وجدارتك وانتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج العقرب 28-1-2023 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب اليوم الدخول في مناقشات حادة مع شركاء الحياة.

حظك اليوم برج القوس 28-1-2023 على الصعيد المهني

: القمر في منزل العمل والصحة يشحذ طموحك ويدفعك اليوم للتقدم بقوة مهما كانت الضغوط.

حظك اليوم برج القوس 28-1-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والضغوط..الشمس بمنزل العلاقات تمنحك جاذبية وتألقا وتؤثر في جميع من حولك.

حظك اليوم برج الجدي 28-1-2023 على الصعيد المهني

عطارد في برجك يدفعك للتعبير جيدا عن أفكارك وتعرف كيف تفرض أسلوبك بنضج وذكاء.

حظك اليوم برج الجدي 28-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب والفرص متاحة وواعدة لإصلاح علاقات شخصية فلا تضيعها وقد تعالج الروتين بالتجديد.

حظك اليوم برج الدلو 28-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تقوم بدورك المهني والعائلي حتى وإن كان ضد إرادتك.

حظك اليوم برج الدلو 28-1-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. كن مستعدا للتعامل بلباقة أمام أي تطورات غير متوقعة.

حظك اليوم برج الحوت 28-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يجعلك اليوم أكثر تفاؤلا وهدوءًا وتتبادل المعرفة مع الآخرين.

حظك اليوم برج الحوت 28-1-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تدعم جاذبيتك، وتدفعك للتعبير عن نفسك وعن مشاعرك وتعرف كيف تؤثر في الطرف الآخر.