حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأجد 29-1-2023 عاطفيا ومهنيا

يخبرك علم الفلك وفق حظك اليوم، أن مواليد برج الأسد يمر بيوم مميز لهم على الصعيدين العاطفي والمهني، ويجب عليهم عدم التسرع في اتخاذ القرارات والانتباه لحقوقهم، ومواليد برج العقرب يجب عليهم التماسك وعدم المغامرة وإثبات صلابتهم.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد الأبراج المختلفة على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 28 يناير، وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 29-1-2023

على الصعيد العاطفي والاجتماعي: القمر في منزلك الثاني وعليك باعتماد اللباقة والهدوء في مناقشة أي قضية.

على الصعيد المهني والمالي: التركيز أثناء متابعة القضايا المهنية والمالية ويجب مراجعة أسلوب إدارتك للمواقف تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم برج الثور 29-1-2023

على الصعيد العاطفي: تستطيع أن تناقش ما لا يعجبك مع من تحب بصراحة ولباقة.

على الصعيد المهني والاجتماعي: القمر في برجك يجعلك مبهرا وتلفت النظر إليك بسهولة.

حظك اليوم برج الجوزاء 29-1-2023

على الصعيد العاطفي والاجتماعي: القمر في منزلك الثاني عشر سيساعدك في النظر للأمور بتأمل بشرط عدم التحدث عن الحياة الشخصية.

على الصعيد المهني: أمامك اليوم تطورات تفرض نفسها، وعليك أن تعمل في سرية وتبتعد عن الزهو بنفسك، وحماية نفسك من المكائد.

حظك اليوم برج السرطان 29-1-2023

على الصعيد العاطفي والاجتماعي: : القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم للخروج من عزلتك، والاسترخاء مع أحباب أو أصدقاء مقربين.

على الصعيد المهني والمالي: رغم الضغوط.. تتمتع اليوم بإشعاع خاص، وعليك أن تُعد نفسك لاستقبال الخير والمكاسب بشرط أن الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 29-1-2023

على الصعيد العاطفي والعائلي: ومن المهم ألا تغامر، وعدم التسرع في سلوكيات أو أقوال طائشة.

على الصعيد المهني: القمر معاكس في منزل العمل ويجب أن تكون دقيقا في أقوالك وأن تستقبل المفاجآت بهدوء وصبر.

حظك اليوم برج العذراء 29-1-2023

على الصعيد العاطفي والاجتماعي: القمر بمنزل الحظ يساعدك على التقاط الفرص والوصول لمعلومات من الممكن أن تغير مسار حياتك.

على الصعيد المهني والمالي: القمر بمنزل الحظ يساعدك على التقاط الفرص والوصول لمعلومات من الممكن أن تغير مسار حياتك.

حظك اليوم برج الميزان 29-1-2023

على الصعيد العاطفي: الشمس بمنزل الحب تمنحك أدوات السعادة وتقترب بلطف ممن تحب.

على الصعيد المهني والمالي: القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم على تطوير نفسك وسلوكك لبناء مستقبلك، وقد تبدأ مرحلة مالية جديدة وتحقق مكاسب رائعة.

حظك اليوم برج العقرب 29-1-2023

على الصعيد العاطفي: إذا كنت متزوجا تجنب اليوم المواجهات العنيفة مع شريك حياتك وفكّر في العواقب المترتبة على كل تصرف

على الصعيد المهني والاجتماعي: القمر في مواجهة برجك قد يجعل يومك مشحونا بمسئوليات ثقيلة، ورغم الضغوط تُظهر تفانيا وإتقانا، فقط انتبه لحقوقك ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم برج القوس 29-1-2023

على الصعيد العاطفي والاجتماعي: الشمس رغم التشوش والضغوط ستمنحك حضوراً، وتلفت إليك الأنظار، وتفتن الجميع من حولك.

على الصعيد المهني والصحي: القمر في منزل الصحة يمنحك اليوم كل الطاقة التي تساعدك أن ترفع درجة عطائك لتعطي انطباعا جيدا.

حظك اليوم برج الجدي 29-1-2023

على الصعيد العاطفي : القمر في منزل الحب ما يفتح عينيك وقلبك للحب.

على الصعيد المهني والمالي: عطارد في برجك يدفعك للتعبير بشكل جيد عن أفكارك وفرض أسلوبك بنضح وذكاء.

حظك اليوم برج الدلو 29-1-2023

على الصعيد العاطفي والاجتماعي: اليوم لا تعرّض نفسك لحدوث سوء تفاهم أو شجار مع من تحب ومع من حولك.

على الصعيد المهني والعائلي: عليك أن تتحمل مسئولياتك بدون تذمر، واهتم بإصلاح الأوضاع العالقة.

حظك اليوم برج الحوت 29-1-2023

على الصعيد العاطفي : : تناغم القمر مع عطارد يسمح لك اليوم بقضاء أوقات عاطفية واجتماعية موفقة.

على الصعيد المهني والاجتماعي: القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالقدرة على الإقناع ويجعلك قادرا على التفاهم وتهدئة الآخرين.