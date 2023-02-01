أسعار الخضروات للمستهلك اليوم.. الطماطم بـ5 جنيهات

تعد الخضروات من أهم السلع الغذائية، التي يهتم المواطنون بمتابعة أسعارها بشكل يومي، حرصا منهم على شراء ما يحتاج إليه المنزل من احتياجات الطعام، كما أن ربات البيوت يحرصن على أن يتناول أطفالهن الخضروات، حتى يحصلون على الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجون إليها.

وتهتم «الوطن»، بشكل دائم على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الخضروات اليوم الأربعاء الموافق 1 فبراير، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

- تراوح سعر البطاطس بين 8 -10 جنيهات

- تراوح سعر البسلة بين 8-10جنيهًا.

- تراوح سعر الثوم بين 7 و10 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو بصل بين 3.5 و6 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البامية بين 16 و18 جنيهًا.

- باذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات.

- الفلفل الحار بين 6 و9 جنيهات.

- الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

- الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- سعر الكوسة بين 4.5 و6.5 جنيه.

- الملوخية بين 3 و7 جنيهات.

- الفلفل الرومي بين 6 و10 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق

- وصل سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات.

- سجل سعر كيلو البامية بين 18 و22 جنيهًا.

- بلغ سعر الفلفل بين 8 و12 جنيهات.

- كما تراوح سعر الكرنب بين 6 و10 جنيهات.

- وجاء سعر كيلو فلفل الألوان بين 28 و30 جنيهًا.

- فيما تراوح سعر القرنبيط بين 5 و8 جنيهات.

- ووصل سعر البطاطس بين 8 و12 جنيهًا.

- وتراوح سعر الكيلو من البصل بين 6 و12 جنيهات.

- فيما تراوح سعر الطماطم بين 5 و8 جنيهات.

- وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و12 جنيهات.

- وتراوح سعر كيلو البسلة بين 15 و20 جنيهًا.

- بينما تراوح سعر الجزر بين 6 و8 جنيهات.