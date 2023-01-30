أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الاثنين.. البطاطس بـ 8 جنيهات

جميع أنواع الخضروات تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، المفيدة للجسم، والتي تساعد الأطفال في عمليات النمو.

وترصد بوابة «الوطن» على مدار اليوم متابعات كاملة عن كافة أسعار الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية المختلفة بالأسواق، لتقديم ما يبحث عنه المتابعون؛ لذلك نوضح من خلال السطور التالية أسعار الخضروات اليوم الاثنين في سوق العبور والأسواق المحلية، كالتالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

- وصل سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات.

- سجل سعر كيلو البامية بين 18 و22 جنيهًا.

- بلغ سعر الفلفل بين 8 و12 جنيهات.

- كما تراوح سعر الكرنب بين 6 و10 جنيهات.

- وجاء سعر كيلو فلفل الألوان بين 28 و30 جنيهًا.

- فيما تراوح سعر القرنبيط بين 5 و8 جنيهات.

- ووصل سعر البطاطس بين 8 و12 جنيهًا.

- وتراوح سعر الكيلو من البصل بين 6 و12 جنيهات.

- فيما تراوح سعر الطماطم بين 5 و8 جنيهات.

- وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و12 جنيهات.

- وتراوح سعر كيلو البسلة بين 15 و20 جنيهًا.

- بينما تراوح سعر الجزر بين 6 و8 جنيهات.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

- تراوح سعر البطاطس بين 8 -10 جنيهات

- تراوح سعر البسلة بين 8-10جنيهًا.

- تراوح سعر الثوم بين 7 و10 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو بصل بين 3.5 و6 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البامية بين 16 و18 جنيهًا.

- باذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات.

- الفلفل الحار بين 6 و9 جنيهات.

- الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

- الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- سعر الكوسة بين 4.5 و6.5 جنيه.

- الملوخية بين 3 و7 جنيهات.

- الفلفل الرومي بين 6 و10 جنيات