أسعار الخضروات في أسواق السويس اليوم.. «الطماطم بـ5 جنيه»

شهدت أسعار الخضروات في الأسواق المحلية بمحافظة السويس، استقرارا خاصة الأصناف الأساسية، وسجلت أسعار الطماطم والبطاطس والفاصوليا والبصل نفس أسعار الأمس.

ووفقاً للمطروح في الأسواق المحلية بمحافظة السويس، وعلى رأسها سوق الأنصاري الرئيسي فإن هناك استقرارا في أسعار الخضروات نتيجة وفرة في المعروض من الأصناف.

أسعار استرشادية للخضروات

وأكد المحاسب محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية في محافظة السويس، أن الغرفة تضع أسعارا استرشادية بالتنسيق مع مديرية التموين وذلك لمختلف السلع ومنها أسعار الخضروات حتى يكون المواطن على دراية بالأسعار.

أسعار الخضروات في أسواق السويس اليوم

ووفقاً لبيان أسعار سوق الأنصاري في محافظة السويس فقد جاءت أسعار الخضروات الأساسية اليوم الخميس تراوح كيلو الطماطم من 5 إلى 8 جنيهات، الفلفل الرومي البلدي من 8 إلى 12 جنيها، الفلفل الألوان من 23 إلى 27 جنيها، الكوسة من 8 إلى 10 جنيهات، البصل من 6 إلى 10 جنيهات، البطاطس من 8 إلى 10 جنيهات.

سعر البسلة 12 والسبانخ 7 جنيهات اليوم

وبحسب التداول المعلن في أسواق السويس، سجلت واصلت أسعار الخضروات استقرارها وجاء سعر الباذنجان البلدي من 6 إلى 8 جنيهات، البامية من 20 إلى 25 جنيها، البسلة من 12 إلى 15 جنيها، الملوخية 6 إلى 8 جنيهات، الخيار البلدي 5 إلى 8 جنيهات، السبانخ 7 جنيهات، الباذنجان الرومي 6 إلى 8 جنيهات، الباذنجان الأبيض من 7 إلى 9 جنيهات.

القلقاس 8 جنيهات والقرنبيط 7 جنيهات

وضمن أسعار الخضروات تراوح القلقاس بين 8 و10 جنيهات، البطاطا من 5 إلى 7 جنيهات، الثوم من 8 إلى 15 جنيها، القرنبيط 7 جنيهات، الجزر من 5 إلى 7 جنيهات، الفاصوليا من 8 إلى 10 جنيهات.