والد طفل عين شمس يروي تفاصيل مبكية عن نجله: وجدت الجثة متحللة على السرير

«دخلنا البيت لقينا الشقة طالع منها ريحة وحشة جدا، دورنا على محمود مكانش موجود، ولقينا جثته متحللة على السرير في أوضته».. هكذا بدأ والد الطفل «محمود»، سرد أقواله أمام النيابة العامة التي استمعت إلى أقوال أفراد الأسرة، عقب العثور على جثة الطفل متحللة داخل منزله في منطقة عين شمس بالقاهرة، أثناء سفر أفراد الأسرة إلى إحدى المحافظات.

سفر أفراد الأسرة وترك «محمود» وحيدا داخل منزله

قال والد الطفل، أمام النيابة العامة خلال جلسة التحقيق التي أجريت مع أفراد الأسرة والجيران للاستماع إلى أقوالهم، إنّه قرر السفر إلى البلد لقضاء إجازة منتصف العام، لكن نجله محمود رفض السفر وأصرّ على البقاء في القاهرة، حاولنا إقناعه بالسفر لكنه لم يوافق.

وأضاف والد الطفل، أنّه مع إصرار نجله صاحب الـ16 عاما على عدم السفر، قرر تركه بمفرده في المنزل والسفر مع باقي أفراد الأسرة، متابعا: «سيبناه لوحده ومتوقعناش أي حاجة تحصله، وقولنا لو حصله أي حاجة الجيران موجودين في أي وقت».

اتصال الأهالي بوالد الطفل

وتابع والد الطفل في أقواله أمام النيابة: «في اليوم الخامس لقيت مكالمة غريبة من جارنا بيقولنا إن في ريحة وحشة جاية من ناحية الشقة عندنا»، فقرر على الفور الاتصال بنجله ووجد هاتفه مغلقا، وعلى مدار اليوم لم يستطع الوصول إليه.

قطع الإجازة والعودة إلى القاهرة

وتابع والد الطفل، أنّ قلق الأسرة زاد بسبب الهاتف المغلق، وجاء القرار بالعودة إلى القاهرة صباح اليوم التالي، بعد أن باءت محاولات الجيران للوصول إلى «محمود» بالفشل.

لحظات العثور على جثة طفله

وكشف والد الطفل عن اللحظات المبكية أثناء رؤية جثة نجله بعد سفر 7 أيام، قائلا: «مجرد ما دخلت من باب العمارة شمينا ريحة وحشة جدا وكانت بتقوى كل ما نقرب من باب الشقة»، مؤكداً أنّهم أسرعوا نحو باب الشقة، ووجدوا «محمود» ملقى على سرير داخل غرفته، «المشهد ده عمرنا ما هننساه لا أنا ولا والدته اللي انهارت في العياط ووقعت مننا».

وكان فريق من المباحث والنيابة العامة، اتجه إلى المنزل فور العثور على جثة الطفل، وأمرت النيابة بعرض الجثمان على الطب الشرعي، وأخذ عينات من جثة الطفل لتحليلها ومعرفة أسباب وفاة الطفل.